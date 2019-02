Prefeitura oferece curso gratuito de cabeleireiro e barbeiro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) e da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Semu) oferece vagas no curso de barbeiro e cabeleireiro para jovens. As aulas começam no dia 11 de março e vão até 15 de junho. As inscrições estão abertas.

São 60 vagas, sendo 30 para curso de barbeiro e 30 para o curso de cabeleireiro. O objetivo, segundo o instrutor do curso, Marcos Rogério, é dar oportunidade e profissão aos jovens, já que a maioria, não tem formação. “Serão 90 dias de aula. Os alunos vão sair de lá aptos para o mercado de trabalho”, destaca.

O curso é totalmente gratuito, inclusive o material utilizado no curso é fornecido durante as aulas. Mais informações sobre o curso e local de inscrição pelo telefone (67) 99130-1952.

