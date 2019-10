Prefeitura seleciona jovens para curso de voluntariado

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com RenovaBR e Doutores do Reino, realizarão uma seleção de voluntários jovens para participar do curso de voluntariado, que será realizado na Subsecretaria de Políticas para a Juventude, nos dias 21 a 25 de outubro das 14h às 17h.

Fruto do 1º Seminário Municipal do Voluntariado, o Curso de formação de voluntariado é um desdobramento da parceria entre Alunos do Renova BR, Doutores do Reino e Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com o secretário Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, a seleção de jovens será por perfil do candidato para praticarem atividades voluntárias em entidades cadastradas pela subsecretaria de juventude. “A seleção dos candidatos é o meio que encontramos para atender as especificações de cada entidade que promove a ação voluntária”, explica Maicon.

Metodologia

O processo educativo enfatiza a autonomia e a solidariedade, por meio de vivências, reflexões e contato direto com as pessoas e entidades que desenvolvem ações no campo social. Os jovens aprendem a lidar com suas diferenças; identificar-se, enquanto um grupo com objetivos comuns, ao mesmo tempo em que refletem e debatem sobre temas como autoestima, comunicação, valores, cidadania e direitos humanos, saúde e sexualidade, violência, uso indevido de drogas, leitura crítica dos meios de comunicação e consumo.

Para o Pr. Diego Aydos, integrante dos Doutores Do Reino, fomentar este tipo de ação é elucidar ao jovem seu papel de cidadão solidário.

“A seleção dos candidatos tem o objetivo de fomentar uma cultura do voluntariado em Campo Grande. A partir desse dia, a ideia é ter, sistematicamente, cursos para jovens de 15 a 29 no intuito de o jovem entender como funciona o voluntariado e o papel na transformação global e na formação cidadã na sociedade”. Conclui o Pastor Diego.

Serviço

Inscrições para participar da seleção do Voluntariado jovem devem ser feitas pelo whatsApp (67) 9.9155-0831

