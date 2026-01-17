Processo seletivo com salários de até R$ 6 mil tem inscrições prorrogadas na Capital

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) prorrogou por mais dois dias o prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a função de Agente Social de Esporte e Lazer. Agora, os interessados podem se inscrever até terça-feira (20).

Ao todo, são ofertadas 146 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 6.000, para atender o Programa Movimenta Campo Grande. As inscrições são presenciais, das 8h às 13h, na sede da Funesp, na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Coordenador (13 vagas, 40h), Agente Social (29 vagas, 20h) e Agente Social (104 vagas, 10h). A seleção será feita por prova de títulos e, no caso de coordenador, também por entrevista técnica.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, a prorrogação amplia a chance de participação dos profissionais de educação física. “É mais uma oportunidade de integrar ações que promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida à população”, destacou.

