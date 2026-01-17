Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Processo seletivo com salários de até R$ 6 mil tem inscrições prorrogadas na Capital

São 146 vagas para agentes sociais e coordenadores do Programa Movimenta Campo Grande

17 janeiro 2026 - 09h50Taynara Menezes

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) prorrogou por mais dois dias o prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a função de Agente Social de Esporte e Lazer. Agora, os interessados podem se inscrever até terça-feira (20). 

Ao todo, são ofertadas 146 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 6.000, para atender o Programa Movimenta Campo Grande. As inscrições são presenciais, das 8h às 13h, na sede da Funesp, na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Coordenador (13 vagas, 40h), Agente Social (29 vagas, 20h) e Agente Social (104 vagas, 10h). A seleção será feita por prova de títulos e, no caso de coordenador, também por entrevista técnica.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, a prorrogação amplia a chance de participação dos profissionais de educação física. “É mais uma oportunidade de integrar ações que promovem saúde, bem-estar e qualidade de vida à população”, destacou.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat oferta 1.306 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)
Oportunidade
Funsat oferta 1.306 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)
O atendimento aos candidatos ocorre nesta semana, de terça a quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h
Oportunidade
Hotel histórico da Capital será reinaugurado em março e abre mais de 70 vagas
Auxiliar de linha de produção
Oportunidade
Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas nesta quinta-feira
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e leiturista
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e leiturista
Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever
Oportunidade
Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Seleção abre 146 vagas com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira
Os profissionais vão atuar na Suzano
Oportunidade
Procurando emprego? Seletiva para motoristas de ônibus acontece nesta quarta na Funtrab
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Oportunidade
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Fotografias de exposições de arte realizadas pelo Naus em 2024
Oportunidade
Programa busca artistas visuais para circuito de exposições em Campo Grande

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira