Processo seletivo do MPMS para estagiários e residentes segue com inscrições abertas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inscrições para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes, com oportunidades para estágio de nível médio, estágio de nível superior em Direito e para o programa de residência em diversas áreas.

As inscrições seguem até 9 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site concurso.fapec.org. O pagamento da taxa de inscrição pode ser realizado até o dia 10 de fevereiro.

A bolsa para estágio de nível médio é de R$ 782,73, enquanto o estágio de nível superior oferece R$ 1.035,16, com carga horária de 20 a 25 horas semanais.

Já o programa de residência, destinado a bacharéis em Direito e profissionais de áreas como Administração, Psicologia, Engenharia, Comunicação, Serviço Social e Tecnologia da Informação, tem carga horária de 30 horas semanais e bolsa no valor de R$ 2.178,00.

Todos os selecionados terão direito a auxílio-transporte.

O edital completo, contendo requisitos, regras de participação, conteúdo programático e cronograma detalhado do processo seletivo, está disponível no site da FAPEC, no endereço https://concurso.fapec.org/

