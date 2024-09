Processo seletivo para teleconsultores na Fiocruz MS segue aberto

A Fiocruz MS (Fundação Oswaldo Cruz Mato Grosso do Sul) está com um processo seletivo simplificado aberto para a contratação de profissionais teleconsultores e analistas de tecnologia da informação para apoiar a organização da Saúde Digital no Estado, oferecendo serviços assistenciais de apoio diagnóstico e terapêutico, formação e educação permanente em saúde, de maneira coordenada com a SES (Secretaria de Estado de Saúde).

As inscrições seguem abertas até o próximo domingo (15). Podem se inscrever médicos, psicólogos, odontólogos estomatologistas, nutricionistas e analistas de tecnologia da informação. Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiocruz MS (www.matogrossodosul.fiocruz.br), com os dados pessoais completos e o link para o currículo Lattes.

Ao todo, são 14 vagas disponíveis no edital. Para os médicos, há vagas nas seguintes especialidades: Pediatria, Endocrinologia, Psiquiatria, Ortopedia, Neurologia Adulto, Neuropediatria, Reumatologia, Pneumologia e Geriatria.

Para acessar o edital, clique aqui.

