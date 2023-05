Campo Grande e Dourados selecionam candidatos para 149 vagas de estágio

Com inscrições gratuitas e bolsas de até R$ 1.400,00, estudantes do ensino médio e do ensino superior podem participar de processos seletivos de estágio para mais de 100 vagas em Campo Grande e Dourados.

Em Campo Grande as vagas são para ensino superior, são 75 oportunidades para acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Direito, Letras, Pedagogia, Matemática, Psicologia, Educação Física, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Design de Interiores, Comunicação Social, Marketing, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Engenheira da Computação, Ciências da Computação, Estética, Medicina Veterinária, Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, com bolsa-auxílio de até R$ 1.400,00.

Também tem oportunidade de estágio em um grande escritório de advocacia de Campo Grande, com vagas para acadêmicos que estejam cursando a partir do 1º semestre de Direito e Administração. São 24 vagas no período matutino e 14 no período vespertino.

A carga horária do estágio é de 5 horas diárias, com possibilidade de efetivação. O valor da bolsa é de R$ 675,00, com auxílio-transporte, plano odontológico, convênio com academia e treinamentos exclusivos com a Amcham Brasil.

Dourados

Em Dourados, são 16 oportunidades para estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Economia, Administração, Pedagogia e Letras, com bolsas de até R$ 1.280,00.

No ensino médio, são 20 vagas abertas para estudantes do ensino médio, a partir dos 16 anos, com bolsa-auxílio de até R$ 890,00.

Em todas as oportunidades, há possibilidade de contratação do estagiário na empresa e auxílio-transporte. A carga horária é de 4 e 6 horas diárias, nos períodos matutino ou vespertino.

Inscrição

As inscrições para os processos seletivos são gratuitas. Para participar, os interessados podem fazer o cadastro no aplicativo ou no site da Super Estágios . Os interessados também podem entrar em contato com a Agência Super Estágios pelo telefone (67) 3211-2022 e (67) 99263-9415 (Whatsapp).

Deixe seu Comentário

Leia Também