Procurando emprego? Funsat oferta mais de 1,6 mil vagas antes do 'feriadou'

As 1.616 vagas de emprego anunciadas por 188 empresas em Campo Grande estão disponíveis nesta quarta-feira (30), através da Fundação Social do Trabalho (Funsat). Dentre elas, 1.152 anúncios não exigem experiência para contratar.

Entre as vagas estão seleções de: açougueiro (26 postos), apontador de obras (2 postos), analista de Marketing (2 postos), apontador de obras (2 postos), atendente de padaria (21 postos), auxiliar de limpeza (102 postos), barbeiro (3 postos), capataz para Agronegócio de Pecuária (1 posto), carpinteiro (10 postos), cozinheiro de restaurante (2 postos), desenhista projetista de Construção Civil (1 posto), faturista (1 posto), motorista de caminhão (4 postos), operador de processo de produção (100 postos), pedreiro (25 postos), além de três vagas para serralheiro.

Para o primeiro emprego a lista que engloba procuras por ajudante de açougueiro (3 postos), ajudante de eletricista (1 posto), auxiliar administrativo (2 postos), auxiliar de linha de produção (49 postos), frentista (4 postos), operador de caixa (154 postos), repositor em supermercados (195 postos), e ainda quatro vagas para vendedor interno.



Já com prioridade ao público PCD (Pessoa com Deficiência), o órgão apresenta seis oportunidades, de cinco funções: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), e uma vaga da modalidade para vendedor interno.



Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou em visita na Funsat, localizada à Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O horário de atendimento funciona das 7h às 17h, sem intervalo para horário de almoço.

Veja a lista completa:

DESCRIÇÃO – 166 FUNÇÕES Total Açougueiro 26 Agente de higiene e segurança 5 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 6 Agente de vendas de serviços 1 Agente rodoviário 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 5 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 1 Ajudante de pintor de produção 1 Ajudante, auxiliar de bar 3 Alimentador de linha de produção 16 Alinhador de pneus 1 Analista administrativo 1 Analista ambiental 1 Analista de estoque 1 Analista de marketing 2 Apontador de obras 2 Assistente administrativo 1 Assistente de cobrança 1 Assistente de mídias sociais 1 Assistente de vendas 9 Atendente balconista 5 Atendente de balcão 25 Atendente de lanchonete 100 Atendente de lojas 23 Atendente de lojas e mercados 3 Atendente de padaria 21 Atendente do setor de frios e laticínios 8 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 2 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de almoxarifado 3 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de confeitaria 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 7 Auxiliar de enfermagem 2 Auxiliar de escritório 2 Auxiliar de estoque 3 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 2 Auxiliar de limpeza 102 Auxiliar de linha de produção 52 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar financeiro 5 Auxiliar nos serviços de alimentação 150 Auxiliar operacional de logística 1 Auxiliar técnico eletrônico 1 Balconista 7 Barbeiro 3 Barman 2 Campeiro – na pecuária 1 Capataz (criação de gado bovino) 1 Carpinteiro 10 Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 5 Chapista de lanchonete 5 Churrasqueiro 1 Comprador 2 Confeiteiro 3 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 11 Controlador de acesso 1 Copeiro 1 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 10 Costureiro de roupas (confecção em série) 25 Costureiro na confecção em série 50 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 3 Cuidador de pessoas idosas e dependentes 2 Cuidador de idosos 4 Cumim 11 Desenhista projetista de construção civil 1 Eletricista 2 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações de prédios 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de manutenção industrial 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico arrumador 2 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 2 Encarregado de controle financeiro 1 Encarregado eletricista de instalações 4 Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 5 Estoquista 2 Farmacêutico 1 Faturista 1 Fiscal de prevenção de perdas 11 Fiscal de transporte rodoviário 1 Frentista 6 Garçom 7 Gerente de loja e supermercado 1 Gerente de produção 1 Instalador de som e acessórios de veículos 1 Jardineiro 3 Lavador de veículos 1 Lustrador de móveis 2 Manobrista de veículos pesados sobre rodas 5 Mecânico de automóvel 2 Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 1 Mecânico de manutenção de máquinas têxteis 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de manutenção de motores a álcool 2 Mecânico de motocicletas 2 Mecânico de refrigeração e climatização 1 Mecânicos de veículos automotores 1 Motofretista 1 Motorista de caminhão 4 Motorista entregador 10 Motorista operador de bomba de concreto 4 Neuropsicopedagogo clinico 1 Oficial de manutenção 5 Operador de caixa 156 Operador de caldeira 1 Operador de draga 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) 3 Operador de pá carregadeira 1 Operador de processo de produção 100 Operador de produção (química, petroquímica e afins) 1 Operador de retro-escavadeira 2 Operador de telemarketing ativo 1 Operador de vendas (lojas) 6 Organizador de evento 3 Pedreiro 25 Porteiro 3 Promotor de vendas 8 Promotor de vendas especializado 5 Recepcionista atendente 3 Recepcionista secretária 1 Regulador de sinistros 1 Repositor – em supermercados 195 Repositor de mercadorias 59 Saladeiro 1 Salgadeiro 2 Secretária(o) executiva(o) 1 Serralheiro 3 Servente (construção civil) 20 Servente de limpeza 3 Servente de obras 35 Servente de pedreiro 3 Soldador 3 Supervisor administrativo de pessoal 1 Supervisor comercial 1 Supervisor de açougue 1 Surfassagista 1 Técnico de sistema automação industrial 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Tecnólogo em automação 1 Trabalhador da suinocultura 4 Trabalhador rural 1 Trabalhador volante da agricultura 2 Vendedor – no comércio de mercadorias 2 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 20 Vendedor interno 13 Vendedor porta a porta 1 Total Geral 1616

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 72 FUNÇÕES Total Açougueiro 15 Agente de higiene e segurança 5 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 6 Agente de vendas de serviços 1 Agente rodoviário 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 1 Ajudante, auxiliar de bar 3 Alimentador de linha de produção 16 Analista de estoque 1 Apontador de obras 2 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 5 Atendente de balcão 25 Atendente de lanchonete 100 Atendente de lojas 22 Atendente de lojas e mercados 2 Atendente de padaria 20 Atendente do setor de frios e laticínios 8 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de almoxarifado 3 Auxiliar de armazenamento 2 Auxiliar de cozinha 3 Auxiliar de limpeza 69 Auxiliar de linha de produção 49 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 150 Auxiliar técnico eletrônico 1 Balconista 2 Barbeiro 3 Barman 2 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 2 Copeiro 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cuidador de pessoas idosas e dependentes 2 Cuidador de idosos 4 Cumim 9 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Empregado doméstico arrumador 1 Fiscal de prevenção de perdas 9 Fiscal de transporte rodoviário 1 Frentista 4 Jardineiro 3 Lavador de veículos 1 Mecânico de automóvel 1 Motorista entregador 1 Neuropsicopedagogo clinico 1 Oficial de manutenção 4 Operador de caixa 154 Operador de draga 1 Operador de processo de produção 100 Operador de vendas (lojas) 6 Organizador de evento 3 Porteiro 1 Promotor de vendas especializado 5 Repositor – em supermercados 195 Repositor de mercadorias 59 Saladeiro 1 Servente de obras 35 Servente de pedreiro 3 Supervisor de açougue 1 Surfassagista 1 Técnico de sistema automação industrial 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Trabalhador da suinocultura 4 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor interno 4 Total Geral 1152

SOMA DE QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES Total Assistente administrativo 1 Atendente de lojas e mercados 2 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de linha de produção 1 Vendedor interno 1 Total Geral 6

