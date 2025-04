Procurando emprego? Funsat tem mais de 1,9 mil vagas abertas nesta quinta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) tem 1.936 vagas de emprego abertas para Campo Grande nesta quinta-feira (10). Em parceria com 212 empresas, o órgão possuí oportunidades em 178 profissões diferentes, sendo 65 das atividades, com a triagem sem exigir experiência.

Destaques no painel geral para captações de analista administrativo (1 posto), analista ambiental (1 posto), analista de Marketing (2 postos), auxiliar de cozinha (17 postos), auxiliar de limpeza (107 postos), balanceiro (1 posto), eletricista de instalações de prédios (2 postos), frentista (2 postos), gerente de produção (1 posto), mecânico de manutenção de máquina industrial (6 postos), operador de caixa (199 postos), além de 45 vagas destinadas a contratações de pedreiros.

Além disso, a Funsat tem 1.202 anúncios do chamado “perfil aberto”, com os recrutamentos para treinamento remunerado. Lista que inclui procuras por acougueiro (13 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (158 postos), repositor em supermercados (171 postos), servente de limpeza (20 postos), trabalhador na suinocultura (4 postos), e ainda outras quatro vagas para “vendedor interno sem experiência”.

Com prioridade total ao público PCD (Pessoa com Deficiência), são 23 seleções ativas, para oito funções: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor em supermercados (5), repositor de mercadorias (2) e vendedor interno (1).

A Fundação Social do Trabalho está localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, funcionando das 7h às 17h.

