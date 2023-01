Procurando emprego? Funtrab tem 27 vagas para consultor de vendas

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS), oferta nesta quarta-feira (25), 1.177 vagas de trabalho, entre elas 15 para alimentador de linha de produção, 19 para auxiliar de cozinha, 28 para operador de caixa, 38 para pedreiro e muito mais.

Dessas 27 são para consultor de vendas, que atua ajudando ao cliente, tirando suas dúvidas e guiando para a tomada da melhor decisão de acordo com os seus problemas e necessidades.

Diferente de um vendedor tradicional que, no geral, seu trabalho consiste em basicamente vender, um consultor de vendas é o profissional responsável por fazer análise e diagnóstico de mercado, conhecer a fundo o cliente, identificando oportunidades e sugerindo o melhor investimento.

Para conferir todas as vagas e números disponíveis acesse o link . Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também