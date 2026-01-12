Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Oportunidade

Procurando emprego? Seletiva para motoristas de ônibus acontece nesta quarta na Funtrab

Com salário de R$ 2.276,27, benefícios como alojamento, refeição e seguro de vida, as 10 vagas são para Ribas do Rio Pardo

12 janeiro 2026 - 18h49Taynara Menezes
Os profissionais vão atuar na SuzanoOs profissionais vão atuar na Suzano   (Foto: Divulgação)

Interessados em trabalhar como motoristas de ônibus urbano têm oportunidade em Ribas do Rio Pardo. A seletiva acontecerá nesta quarta-feira (14), na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, das 8h às 16h30, por ordem de chegada.

Os profissionais vão atuar na Suzano, estão disponíveis 10 vagas, com entrevistas e testes práticos de condução realizados de hora em hora, em ônibus da própria empresa. O salário é de R$ 2.276,27, além de alojamento, seguro de vida, refeição na empresa e vale-alimentação.

Para participar, os candidatos devem levar documentos pessoais, Carteira de Trabalho Digital e currículo ou resumo das experiências profissionais. É necessário possuir CNH categoria “D” ou “E” e curso de Transporte Coletivo de Passageiros.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Oportunidade
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Fotografias de exposições de arte realizadas pelo Naus em 2024
Oportunidade
Programa busca artistas visuais para circuito de exposições em Campo Grande
Poda preventiva realizada pela Energisa
Oportunidade
Energisa abre oportunidade de estágio para Campo Grande
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Veja mais no site da ALEMS: https://www.al.ms.gov.br/Noticias/144267/alems-publica-edital-de-concurso-com-remuneracao-inicial-de-ate-r-8-mil
Oportunidade
Inscrições para o concurso da Alems com salário de até R$ 8 mil começam nesta segunda
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Oportunidade
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat lança curso intensivo para quem busca reposicionamento profissional
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição
Oportunidade
Senac MS oferece mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos na Capital
Fachada IFMS
Oportunidade
IFMS abre 960 vagas gratuitas em cursos de graduação pelo Sisu 2026
Foto: Divulgação
Oportunidade
Senac MS abre mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente de lojas e vendedor

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans