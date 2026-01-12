Procurando emprego? Seletiva para motoristas de ônibus acontece nesta quarta na Funtrab

Interessados em trabalhar como motoristas de ônibus urbano têm oportunidade em Ribas do Rio Pardo. A seletiva acontecerá nesta quarta-feira (14), na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, das 8h às 16h30, por ordem de chegada.

Os profissionais vão atuar na Suzano, estão disponíveis 10 vagas, com entrevistas e testes práticos de condução realizados de hora em hora, em ônibus da própria empresa. O salário é de R$ 2.276,27, além de alojamento, seguro de vida, refeição na empresa e vale-alimentação.

Para participar, os candidatos devem levar documentos pessoais, Carteira de Trabalho Digital e currículo ou resumo das experiências profissionais. É necessário possuir CNH categoria “D” ou “E” e curso de Transporte Coletivo de Passageiros.

