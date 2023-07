Procurando emprego? Serviço itinerante da Funsat estará na Praça Ary Coelho amanhã

Para tentar atingir cada vez mais pessoas que estão a procura de um emprego, o Funsat em Ação, programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, estará na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h, de quinta-feira (27). A Fundação Social do Trabalho (Funsat), tem como parceiro o Grupo Pereira (Supermercados Comper e Fort Atacadista), que vai ofertar 293 vagas para contratação imediata.

Serão disponibilizadas 128 vagas para atuação em uma das unidades do Comper, entre elas, oportunidades para operador de caixa (44); repositor (29); auxiliar de perecíveis (20); técnico em hortifrúti (4); cozinheiro (4); atendente de açougue (3); e auxiliar de depósito (3).

As vagas para trabalhar em uma das lojas do Fort Atacadista somam 165 opções. São oportunidades para operador de caixa (71); repositor (28); auxiliar de perecíveis (20); auxiliar de prevenção (14); técnico em carnes (6); conferente (5); auxiliar de cozinha (4), entre outras.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam aos locais das ações portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 ou presencialmente na Fundação Social do Trabalho, que está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para conferir outras vagas, acesse o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

