Procurando estágio? MS tem 100 vagas para diversas áreas; veja

Mato Grosso do Sul está com diversas vagas de estágio neste começo do ano. Estudantes podem se inscrever para vagas de estágios oferecidas pelo IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Ao todo, são 100 vagas distribuídas em seis municípios. Veja quais são:

Campo Grande

Áreas administrativas em geral (RH, economia, processos gerenciais); direito; engenharias (elétrica, mecânica, civil, ambiental, produção); pedagogia; psicologia; educação física; biomedicina; enfermagem; comunicação social; medicina veterinária. Há vagas para estudantes do Ensino Médio.

Dourados

Vagas são nas áreas da educação – licenciaturas, administração, engenharia de produção, ciências contábeis, comunicação social, jornalismo e Ensino Médio

Chapadão do Sul

Vaga para Ensino Médio

Corumbá

Pedagogia

Naviraí

Agronomia

Ribas do Rio Pardo

Administração e Ensino Médio

Três Lagoas

Marketing

De acordo com o IEL, o valor das bolsas de estágio varia de R$ 500 a R$ 1,2 mil, a depender da carga horária de trabalho. As jornadas de estágio variam de 4 horas, que é em apenas um período, matutino ou vespertino, ou jornada integral, com 6 horas de duração. A maioria das empresas ainda oferece vale transporte e outros benefícios.

Para concorrer a uma vaga é preciso se inscrever no site.

