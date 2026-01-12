Programa busca artistas visuais para circuito de exposições em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para a convocatória “Farol”, a Plataforma Sul-mato-grossense de Incentivo à Criação em Artes Visuais (NAUS) busca artistas visuais residentes em Campo Grande para integrar um circuito de exposições individuais de pequeno formato, previsto para ocorrer entre março e abril de 2026. A iniciativa vai selecionar três propostas, oferecendo suporte financeiro, técnico e curatorial.

Voltado a artistas em qualquer estágio de carreira, o programa aposta em exposições como espaços de experimentação, priorizando projetos que dialoguem com formatos não convencionais, linguagens híbridas e processos criativos contemporâneos. A seleção será feita por uma comissão de curadores e pesquisadores de outras regiões do país.

Cada artista selecionado receberá cachê de R$ 2 mil, além de acompanhamento artístico, apoio à montagem das exposições, assessoria de comunicação e evento de abertura. Como contrapartida, os participantes também realizarão oficinas ou ações formativas gratuitas, fortalecendo o intercâmbio com a comunidade.

Em conformidade com as políticas de democratização do acesso à cultura, uma das três vagas é reservada para artistas negros(as) ou indígenas. O resultado da seleção será divulgado no dia 6 de fevereiro de 2026.

Serviço

Inscrições: 20/12/2025 a 25/01/2026

Edital e formulário: canais oficiais do NAUS

Informações: [email protected] (até 20/01/2026)

