Oportunidade
Oportunidade

Programa busca artistas visuais para circuito de exposições em Campo Grande

Convocatória "Farol" recebe inscrições até 25 de janeiro de 2026 e seleciona três propostas com apoio financeiro e curatorial

12 janeiro 2026 - 15h50
Fotografias de exposições de arte realizadas pelo Naus em 2024 Fotografias de exposições de arte realizadas pelo Naus em 2024   (Foto: Kayque Paiva)

Estão abertas as inscrições para a convocatória “Farol”,  a Plataforma Sul-mato-grossense de Incentivo à Criação em Artes Visuais (NAUS) busca artistas visuais residentes em Campo Grande para integrar um circuito de exposições individuais de pequeno formato, previsto para ocorrer entre março e abril de 2026. A iniciativa vai selecionar três propostas, oferecendo suporte financeiro, técnico e curatorial.

Voltado a artistas em qualquer estágio de carreira, o programa aposta em exposições como espaços de experimentação, priorizando projetos que dialoguem com formatos não convencionais, linguagens híbridas e processos criativos contemporâneos. A seleção será feita por uma comissão de curadores e pesquisadores de outras regiões do país.

Cada artista selecionado receberá cachê de R$ 2 mil, além de acompanhamento artístico, apoio à montagem das exposições, assessoria de comunicação e evento de abertura. Como contrapartida, os participantes também realizarão oficinas ou ações formativas gratuitas, fortalecendo o intercâmbio com a comunidade.

Em conformidade com as políticas de democratização do acesso à cultura, uma das três vagas é reservada para artistas negros(as) ou indígenas. O resultado da seleção será divulgado no dia 6 de fevereiro de 2026.

Serviço

  •  Inscrições: 20/12/2025 a 25/01/2026
  •  Edital e formulário: canais oficiais do NAUS
  •  Informações: [email protected] (até 20/01/2026)

