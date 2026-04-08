Programa oferece 200 vagas para formação gratuita de motoristas em MS

O Programa de Formação de Motoristas da Arauco vai qualificar gratuitamente 200 condutores em Mato Grosso do Sul para atuação no transporte de passageiros e rodoviário. As vagas são destinadas a motoristas com CNH nas categorias B e C que desejam avançar para a categoria D, necessária para dirigir vans e ônibus.

A iniciativa é realizada em parceria com o Sest/Senat e o Governo do Estado, com aulas em Três Lagoas. A formação terá 107 horas, com conteúdos teóricos e práticos, incluindo direção segura, ética e comportamento profissional. Ao final, os participantes ainda recebem uma bolsa-bônus.

As inscrições podem ser feitas online, pelo portal MS Qualifica, ou presencialmente nos dias 8 e 14 de abril, das 9h às 17h, no Sest/Senat de Três Lagoas. É necessário apresentar documento com foto.

Segundo a organização, o curso é uma oportunidade de qualificação sem custo, já que a formação pode chegar a cerca de R$ 3 mil.

Há ainda a possibilidade de progressão futura para a CNH categoria E, ampliando as chances no mercado de trabalho.

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