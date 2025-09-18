Programa Residência Agropecuária abre inscrições com bolsas de até R$ 2,5 mil

O Programa Residência Agropecuária, do Senar/MS, está com inscrições abertas para jovens profissionais das ciências agrárias aplicarem seus conhecimentos em campo. O programa oferece bolsas mensais de R$ 2.500 para nível superior e R$ 1.500 para nível técnico durante o período de seis meses de vivência nas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul.

O programa é voltado para técnicos agrícolas, agropecuários e profissionais formados em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia há até dois anos.

Os selecionados terão a oportunidade de atuar junto à equipe da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS, acompanhando de perto o dia a dia das propriedades rurais no estado, além de participar de capacitação técnica e prática supervisionada.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro pelo site do Instituto CNA. O processo seletivo será realizado em duas etapas remotas: a primeira, uma prova objetiva prevista para 5 de outubro, e a segunda, uma análise curricular dos aprovados na prova.

Os participantes terão 40 horas semanais de jornada e vão atuar nas áreas de produção vegetal, pecuária ou agroindústria, conforme o planejamento da equipe técnica do Senar/MS. Além disso, será obrigatória a participação em uma capacitação metodológica no formato EAD, a partir do terceiro mês do programa.

O Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central com abrangência nacional, que visa formar uma nova geração de profissionais qualificados para o campo, com experiência prática e foco em resultados.

