Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Programa Residência Agropecuária abre inscrições com bolsas de até R$ 2,5 mil

Oportunidade é para jovens profissionais das ciências agrárias

18 setembro 2025 - 16h30Taynara Menezes
Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central   (Foto: Reprodução)

O Programa Residência Agropecuária, do Senar/MS, está com inscrições abertas para jovens profissionais das ciências agrárias aplicarem seus conhecimentos em campo. O programa oferece bolsas mensais de R$ 2.500 para nível superior e R$ 1.500 para nível técnico durante o período de seis meses de vivência nas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul.

O programa é voltado para técnicos agrícolas, agropecuários e profissionais formados em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia há até dois anos.

Os selecionados terão a oportunidade de atuar junto à equipe da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS, acompanhando de perto o dia a dia das propriedades rurais no estado, além de participar de capacitação técnica e prática supervisionada.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro pelo site do Instituto CNA. O processo seletivo será realizado em duas etapas remotas: a primeira, uma prova objetiva prevista para 5 de outubro, e a segunda, uma análise curricular dos aprovados na prova.

Os participantes terão 40 horas semanais de jornada e vão atuar nas áreas de produção vegetal, pecuária ou agroindústria, conforme o planejamento da equipe técnica do Senar/MS. Além disso, será obrigatória a participação em uma capacitação metodológica no formato EAD, a partir do terceiro mês do programa.

O Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central com abrangência nacional, que visa formar uma nova geração de profissionais qualificados para o campo, com experiência prática e foco em resultados.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Ação acontecerá no Bioparque Pantanal
Oportunidade
'Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência' terá mais de 200 vagas
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
A prova objetiva está marcada para 2 de novembro
Oportunidade
MSGás abre vagas com salários de até R$ 10,6 mil; saiba como participar
Foto: Ação Fort
Oportunidade
Emprega CG oferece 100 vagas com seleção imediata nesta terça (16)
Atendimento acontece na sede da Funtrab
Oportunidade
Feirão da Empregabilidade acontece amanhã com mais de 80 vagas
Reprodução
Oportunidade
Concurso para juiz substituto com exigência de bacharel encerra inscrições nesta semana
Foto: Divulgação
Oportunidade
Está em busca de emprego? Veja as 3.909 vagas abertas pela Funtrab nesta segunda
Foto:
Oportunidade
IFMS abre seleção para reingresso em cursos de pós-graduação
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece vagas com contratação imediata e sem exigência de experiência

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande