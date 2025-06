Projeto com capacitação gratuita para mulheres está com inscrições abertas na Capital

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino e ampliar as oportunidades para mulheres que já possuem ou desejam iniciar um negócio próprio, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), está com inscrições abertas para mais uma edição do projeto "Empreenda Bem, Mulher".

A capacitação é gratuita e voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional das participantes.

A programação será realizada entre os dias 23 e 27 de junho, sempre das 19h às 21h, com cinco módulos ministrados por especialistas em áreas estratégicas para o sucesso de um negócio.

As participantes que concluírem o curso receberão certificado com carga horária de 60 horas. As vagas são limitadas.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (23/06) Comunicação Estratégica, com Stefanny Azevedo

Terça-feira (24/06) Liderança Empreendedora, com Fernanda Bentasol

Quarta-feira (25/06) Educação Financeira, com Andrya Alves dos Santo

Quinta-feira (26/06) Inteligência Emocional, com Luciana Rondon

Sexta-feira (27/06) Marketing e Inteligência Artificial, com Alissa Requin

Como se inscrever:

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de três formas:

Pelo Instagram da SEMU;

Presencialmente na Rua 15 de Novembro, 1373, em Campo Grande;

Pelo WhatsApp: (67) 98131-7879.

