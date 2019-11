Projeto de orientação profissional é realizado para detentos da Máxima

Projeto de orientação está sendo desenvolvido no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o presídio de Segurança Máxima da Capital. O objetivo é incentivar homens em privação de liberdade a buscarem oportunidades no mercado de trabalho e promover reflexão sobre suas potencialidades, habilidades e competências.

A iniciativa envolve a realização de palestras ministradas por profissionais capacitados, dinâmicas em grupo e debates temáticos. O intuito é abordar sobre o autoconhecimento, as projeções pessoais, profissões do futuro e como se preparar para o mercado de trabalho.

Com participação inicial de 25 internos, o projeto começou suas atividades em setembro e prossegue até o dia 19 deste mês, com oito encontros ao todo.

O trabalho é coordenado pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio de sua Divisão de Promoção Social. No presídio, as atividades são desenvolvidas pelas agentes penitenciárias idealizadoras do projeto: Eliomar Alves Silveira (assistente social) e Luciana Cavalcanti Borges Mendes (psicóloga), e conta com apoio de profissionais convidados.

O primeiro encontro da ação marcou a inauguração da sala multiuso da penitenciária. Na oportunidade foi apresentada palestra com o tema “preparando-me para o mercado de trabalho”, ministrada pela psicóloga Sheila Ramos Machado. Na última semana, a psicóloga retornou à unidade penal para falar sobre como elaborar um currículo profissional.

Para Sheila, essa iniciativa garante melhores perspectivas de futuro para os custodiados. “Esses encontros proporcionam conhecimento e oportunidade, preparando efetivamente os internos para o mercado de trabalho, além de ser uma forma de mostrar à sociedade que é possível sim a recuperação deles e que possam trilhar um caminho diferente lá fora”, argumentou Sheila.

Uma parceria da Agepen com a Fundação do Trabalho (Funtrab) levou a psicóloga Cláudia Bérgamo para tratar sobre as “tendências do mercado de trabalho”, com palestra na última terça-feira (05). Explanou também sobre as vagas de emprego destinadas pela Funtrab, dentre as quais, destacou-se as mais procuradas pelos candidatos, as mais ofertadas pelas empresas e o que o mercado profissional de Mato Grosso do Sul espera do candidato à vaga.

A psicóloga abordou ainda questões relacionadas a coaching, tais como: pensamento crítico, adaptação cognitiva, inteligência emocional e Mindset (termo estrangeiro que na prática significa a forma como você organiza os seus pensamentos e decide encarar as situações do cotidiano).

Preso há 5 anos, Leandro Barrios Hamana, 33 anos, revela que os temas são bem esclarecedores e a vontade de buscar uma vaga no mercado de trabalho aumenta a cada dia. “A gente tem uma certa dificuldade social perante a população, acredito que temos menos vantagens que outras pessoas que nunca passaram pelo sistema prisional e participar do grupo vai me direcionar melhor, principalmente em como me portar diante de uma empresa, para adquirir um rumo diferente”, destacou o interno.

Para concluir o ciclo de palestras, a chefe da Divisão de Trabalho da Agepen, Elaine Cristina Alencar Cecci, falará, na próxima semana, sobre as parcerias de empresas com o sistema penitenciário e o encaminhamento de custodiados e egressos para o mercado profissional

