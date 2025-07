Projeto em presídio trabalha energia limpa e economia criativa com reeducandos

Reeducandos do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) estão vivenciando uma experiência educativa que visa o fortalecimento da consciência ambiental e o estímulo à sustentabilidade.

As atividades são realizadas na extensão escolar da Escola Estadual Regina Anffe Nunes Betine e têm como tema central “Semeando sustentabilidade: juntos por um mundo renovável para todos”.

Durante as oficinas, os participantes aprendem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, com foco em práticas que promovem um futuro mais justo e sustentável.

Entre os conteúdos abordados estão a evolução da energia eólica, desde os antigos moinhos de vento até os modernos aerogeradores, a economia criativa como forma de geração de renda sustentável, e hábitos domésticos para economizar energia, como o uso de lâmpadas LED e o aproveitamento da luz natural.

O conceito de economia criativa também foi explorado, destacando a união entre arte, cultura, tecnologia e inovação para fomentar o empreendedorismo e a inclusão social.

A iniciativa tem como objetivo despertar talentos e incentivar os reeducandos a buscar novos caminhos para a reinserção social.

