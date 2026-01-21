Menu
Prouni 2026 terá maior oferta da história com 594 mil bolsas de estudo

Inscrições gratuitas começam na segunda-feira (26) e incluem bolsas integrais e parciais em cursos de graduação e tecnológicos

21 janeiro 2026 - 17h10Taynara Menezes, com Agência Brasil
ProuniProuni   (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A primeira edição de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) oferecerá 594.519 bolsas, a maior oferta da história do programa, segundo o Ministério da Educação (MEC). Destas, 274.819 são integrais e 319.700 bolsas são parciais, de 50%.

As inscrições gratuitas estarão abertas de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção do Prouni. O programa concede bolsas para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

Do total de vagas, 328.175 são para bacharelado, 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura. Entre os cursos com maior oferta estão administração (63.978 bolsas), ciências contábeis (41.864), e análise e desenvolvimento de sistemas (29.367).

Podem participar brasileiros sem diploma de nível superior que cumpram ao menos uma das seguintes condições: ter feito o ensino médio integralmente em escola pública; ser bolsista integral ou parcial de instituição privada; ser pessoa com deficiência; ou, para cursos de licenciatura e pedagogia, ser professor da rede pública.

A seleção é baseada no desempenho do candidato no Enem, sendo exigida média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota diferente de zero na redação. O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, e a segunda chamada no dia 2 de março.

