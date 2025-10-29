Menu
Oportunidade

Quarta-feira tem mais de 1,4 mil vagas de empregos abertas para Campo Grande

Os interessados podem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória

29 outubro 2025 - 07h30Luiz Vinicius
Sede da Funsat, em Campo GrandeSede da Funsat, em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande está com 1.422 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. As oportunidades abrangem 149 funções diferentes, distribuídos entre 177 empresas da Capital.

Entre as oportunidades ofertadas estão auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (117), vendedor de porta em porta (50), operador de telemarketing (100) e operador de caixa (71).

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

DESCRIÇÃO – 154 FUNÇÕES Total
Açougueiro 20
Ajudante de açougueiro (comércio) 5
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 33
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de obras 5
Ajudante de padeiro 2
Ajudante de serralheiro 5
Alimentador de linha de produção 25
Alinhador veicular 1
Almoxarife 1
Analista de gestão de estoque 1
Analista de recursos humanos 1
Analista de suporte 2
Analista de suporte de sistema 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de vendas 5
Atendente barista 10
Atendente de balcão 4
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 5
Atendente de lanchonete 35
Atendente de lojas 18
Atendente de lojas e mercados 15
Atendente de mesa 1
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 3
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar de armazenamento 8
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 45
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 2
Auxiliar de expedição 3
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 141
Auxiliar de linha de produção 80
Auxiliar de manutenção predial 4
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de padeiro 1
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar financeiro 1
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4
Auxiliar nos serviços de alimentação 19
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Camareira de hotel 6
Carregador (armazém) 13
Carregador e descarregador de caminhões 4
Chefe de cozinha 1
Churrasqueiro 2
Coletor de lixo 20
Confeiteiro 1
Conferente de carga e descarga 4
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 21
Copeiro de hospital 1
Costureira de máquina overloque 2
Costureira em geral 34
Cozinheiro do serviço doméstico 1
Cumim 1
Desossador 3
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações 2
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de manutenção industrial 2
Empacotador, a mão 5
Empregado doméstico nos serviços gerais 2
Empregado doméstico faxineiro 3
Encanador 5
Encarregado de obras 1
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2
Estoquista 23
Faturista 1
Fiel de depósito 4
Fiscal de prevenção de perdas 8
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Frentista 6
Gerente de divisão comercial 1
Gerente de vendas 1
Governanta de hotelaria 1
Inspetor de qualidade 1
Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5
Jardineiro 5
Lavador de carros 1
Lavador de roupas 1
Lavador de veículos 1
Leiturista 3
Magarefe 5
Manobrista 5
Maqueiro de hospital 1
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a diesel 1
Motofretista 2
Motorista de ambulância 1
Motorista de caminhão 17
Motorista entregador 25
Oficial de manutenção predial 2
Operador de caixa 71
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 8
Operador de lavador de veículos 1
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de transporte multimodal 1
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Padeiro 2
Passador de roupas em geral 1
Pedreiro 12
Perfumista 2
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Porteiro 5
Promotor de vendas 19
Recepcionista de consultório médico ou dentário 3
Repositor – em supermercados 30
Repositor de mercadorias 41
Representante comercial autônomo 2
Retalhador de carne 4
Serralheiro 1
Servente de limpeza 23
Servente de obras 15
Soldador 3
Soldador elétrico 2
Supervisor administrativo de pessoal 2
Supervisor de carga e descarga 1
Supervisor de logística 1
Supervisor de vendas comercial 2
Tapeceiro de móveis 2
Técnico de enfermagem 1
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10
Técnico de suporte de ti 1
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tecnólogo em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador agropecuário em geral 2
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Trabalhador rural 1
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor de serviços 5
Vendedor interno 18
Vendedor porta a porta 50
Total Geral 1422

