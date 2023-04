Rede atacadista abre 64 vagas de empregos sem experiência na Capital

Rede de mercados atacadista está com 64 vagas de empregos para cargos sem experiência em Campo Grande. A seleção acontece nesta terça-feira (11) na unidade Coronel Antonino e Parati.

Há oportunidades para assistentes de prevenção, auxiliares de prevenção, auxiliares de carga e descarga, auxiliares de perecíveis, repositores de mercadorias e repositores de mercadoria — madrugada. Todas as vagas têm como requisito obrigatório o Ensino Médio completo (ou cursando) com comprovação.

Os interessados devem levar o currículo até o local, das 9 às 14 horas. Os perfis serão selecionados e em seguida o candidato passa por uma entrevista. A loja Fort Coronel Antonino, está localizada na rua São Borja, 586 | Vila Rica; Fort Parati, fica na rua da Divisão, 1208 | Jardim Aero Rancho.

Entre os benefícios do cargo estão: seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado após 1 ano de empresa e o Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e no Supermercado Comper). Algumas funções também remuneram por produtividade.

