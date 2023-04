Rede de atacadista abre vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos

Rede de atacadistas em Campo Grande, está com 2.500 vagas abertas para pessoas com mais de 50 anos, que buscam por uma oportunidade no mercado de trabalho. As ocupações vão do operacional ao administrativo, ou ainda de atendente de caixa a gerente.

Para se candidatar, basta fazer o cadastro através deste link https://grupopereira.pandape.infojobs.com.br até o dia 7 de maio, já que a campanha é em alusão ao Dia do Trabalhador. Os selecionados poderão trabalhar no Fort Atacadista, ou nas lojas Comper.

“Acreditamos que as organizações precisam acelerar o processo de disseminação de uma cultura cada vez mais inclusiva e é isso que procuramos fazer sempre. Precisamos enxergar esse tipo de contratação como uma oportunidade estratégica, já que a população está envelhecendo de forma acelerada. Esse processo de inclusão torna a empresa mais diversa e consciente de seu papel. Para nós, é uma mão-de-obra que entrega, é produtiva e engajada, capaz de contribuir para a inovação nos negócios”, revela Paulo Silva, diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira.

