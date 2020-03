Rede SolidÃ¡ria abrirÃ¡ 500 vagas para cursos de capacitaÃ§Ã£o profissional

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humano, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), irá oferecer cursos de capacitação profissional, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



O curso é ofertado através da assinatura de termo de Cooperação Financeira Recíproca é para pessoas em condições de vulnerabilidade social, inseridos nos programas Rede Solidária e Vale Renda.



“Essa parceria com o Senai representa sempre uma grande oportunidade para as famílias que são atendidas pelo nosso Rede Solidária. São cursos que essas pessoas poderão realizar, com alto índice de qualidade e que, aliados ao trabalho que já desenvolvemos, certamente resultarão em saldos positivos tanto no presente quanto em um futuro próximo”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia.



As ações em conjunto atenderão adolescentes e jovens pertencentes as famílias atendidas pelo Programa Vale Renda e pelo Rede Solidária, nas duas unidades do projeto localizadas nos bairros Noroeste e Dom Antônio Barbosa, visando a qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho.



“O objetivo do Rede Solidária na sua essência é transformar a vida das famílias em situação de vulnerabilidade social. Capacitar as mães, os pais, jovens, os avós que são importantes na dinâmica social de muitas famílias, proporcionado autonomia e geração de renda para que possam sair de uma situação difícil e assim, começar a gerenciar suas vidas. Essa é a meta da parceria, que já foi aplicada no Rede com resultados muito positivos para a comunidade”, avalia Marta Helena, Coordenadora Executiva do Programa Rede Solidária.



A previsão é capacitar 500 pessoas diretamente, nas áreas de Alimentos e Bebidas, Automotiva, Vestuário e Energia, com cursos como panificação, corte e costura, mecânica , entre outros.



Em breve os interessados poderão realizar as matrículas, assim que elas forem abertas. Maiores informações pelos telefones do Programa Rede Solidária, 3380-3041, unidade Dom Antônio e 3344-3877, unidade Noroeste.





