Riedel anuncia data do concurso da Polícia Civil

O Governo de Mato Grosso do Sul vai publicar, nesta quarta-feira (16), o edital de um novo concurso público para reforçar os quadros da segurança pública no Estado.

O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Ao todo, serão ofertadas 390 vagas para diversas funções, distribuídas em todo o Estado, inclusive em Campo Grande.

Na Polícia Civil, serão 300 vagas para investigadores e 100 para escrivães. Já para a área das medidas socioeducativas, vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o edital vai oferecer 70 vagas, sendo 50 para socioeducadores, 10 para psicólogos e 10 para assistentes sociais.

De acordo com o governador, o edital com as regras para o concurso será publicado já nesta quarta-feira, e as provas para socioeducativas estão previstas para 31 de agosto. E para a Polícia Civil, no dia 14 de setembro.

Riedel ressaltou que, embora Mato Grosso do Sul seja considerado um dos estados mais seguros do país, há uma necessidade urgente de reforçar os quadros das forças de segurança. "Segurança é prioridade, e nosso compromisso é permanente com cada sul-mato-grossense", destacou.

