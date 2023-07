Sebrae abre processo seletivo para analista de TI com salário de R$ 9.374

A partir desta quarta-feira (26) até 1° de agosto, o Sebrae/MS está com inscrições abertas para um processo seletivo que busca selecionar analistas técnicos para atuação na área de Tecnologia da Informação.

As vagas estão abertas para profissionais qualificados, com formação em áreas como Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou outras relacionadas à Tecnologia da Informação.

O processo seletivo será composto por cinco etapas. As fases incluem análise curricular e documental, avaliação de habilidades, avaliação de conhecimentos, avaliação de perfil e entrevista individual por competências.

Os interessados têm a chance de concorrer a uma vaga com salário de R$ 9.374,91, além de diversos benefícios. O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na modalidade de Tempo Indeterminado, com carga horária de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em regime presencial.

Além da remuneração, os selecionados contarão com benefícios como assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche para mulheres com filhos com idade até três anos e 11 meses e/ou crianças com deficiência ou com uma condição incapacitante.

Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC) no seguinte endereço: https://fapetec.selecao.net.br/

