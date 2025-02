Sebrae-MS abre seleção para Agentes Locais de Inovação com bolsas de R$ 5 mil

O Sebrae-MS abriu um processo seletivo para a contratação de Agentes Locais de Inovação em pelo menos 11 cidades de Mato Grosso do Sul. O edital do certame foi divulgado nesta quinta-feira (20) e as inscrições seguirão abertas até o dia 30 de março.

O salário das bolsas são R$ 5 mil, onde dez vagas são para início imediato, enquanto 90 ficarão no cadastro reserva da instituição. As vagas são destinadas à profissionais graduados em áreas como Administração, Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Design e áreas correlatas.

O Sebrae-MS pontua que a pessoa interessada deve ter experiência mínima de seis meses em gestão, inovação, empreendedorismo e pequenos negócios.

Das vagas disponíveis para início imediato em julho, cinco serão destinadas a Dourados, enquanto Nova Andradina, Maracaju, Ponta Porã, Naviraí e Paranaíba receberão uma vaga cada.

Para o cadastro reserva, das 90 vagas distribuídas, 20 são para Campo Grande e 15 para Dourados. As demais cidades — Nova Andradina, Maracaju, Amambai, Ponta Porã, Naviraí, Bonito, Aquidauana, Paranaíba, Três Lagoas, Coxim e Chapadão do Sul — terão cinco vagas cada.

