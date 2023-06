Sebrae oferece capacitações gratuitas no Nova Lima e Aero Rancho

O Sebrae/MS estará oferecendo, nas unidades Nova Lima, na Rua Jerônimo de Albuquerque nº 1758, e Parati/Aero Rancho, localizada na Rua da Divisão nº 545, capacitações gratuitas focadas para as áreas de marketing e vendas.

A programação na unidade do Nova Lima começa na terça-feira (6), com a palestra “Dicas de como vender e atender bem”, e ocorre das 19h às 20h. Já na quarta-feira (7), acontece a palestra “Gestão de tempo e produtividade”, das 19h às 21h.

Na semana seguinte, nos dias 14 e 15 de junho, das 18h às 22h, acontece a oficina “Visualizando meu negócio no papel”, e por fim, entre 20 e 22 de junho, acontece o curso “Higiene e manutenção de alimentos”, das 14h às 18h.

Na unidade do Sebrae Parati/Aero Rancho, as capacitações começam na próxima segunda-feira (5), com a palestra “Como reduzir custos com energia”, que ocorre das 18h30 às 20h30.

Entre os dias 19 até o dia 21, no horário das 18h às 22h, acontece o curso “Higiene e manutenção de alimentos”. Em 26 de junho, também das 18h às 22h, acontece a oficina de crédito e cobrança para micro e pequenas empresas.

Por fim, as atividades na unidade Parati/Aero Rancho se encerram com a oficina “Como captar recursos para seu negócio”, que ocorre das 18h30 às 20h30.

As inscrições são gratuitas, e para garantir a vaga, é necessário somente que o interessado se registre por meio da Loja Virtual do Sebrae.

