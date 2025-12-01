Menu
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab

Campo Grande, Inocência e Chapadão do Sul lideram as ofertas, com destaque para funções operacionais e industriais

01 dezembro 2025 - 08h10Sarah Chaves    atualizado em 01/12/2025 às 08h15

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia esta segunda-feira (1°) com 3.477 vagas de emprego distribuídas em 35 municípios do estado. As ofertas contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e de gestão, com destaque para cidades que concentram grande volume de oportunidades.

Campo Grande lidera o número de vagas, reunindo 660 oportunidades em diversas áreas. Logo em seguida aparece Dourados, com 195 vagas, e Nova Alvorada do Sul, que soma 157 oportunidades. Também se destacam Caarapó (131), Cassilândia (131), Amambai (131), Três Lagoas (138) e Naviraí (96), reforçando a demanda por mão de obra em várias regiões do estado.

A ocupação com maior número de vagas é alimentador de linha de produção, com 177 vagas, seguida por motorista de ônibus rodoviário (153) e auxiliar de limpeza (135 vagas). Há, ainda, boa procura por servente de obras (41 vagas), atendente de padaria (37 vagas), almoxarife (11 vagas) e ajudante de motorista (11 vagas). Funções técnicas e administrativas, como analista contábil, analista de marketing, analista de inventário e analista de recursos humanos, também aparecem entre as oportunidades, ainda que com menor volume.

A Funtrab reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Os interessados devem procurar a unidade da Fundação no seu município ou consultar o painel de vagas atualizado no portal oficial.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A localidade das 35 Casas do Trabalhador no estado estão disponíveis no link.

