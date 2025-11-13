Sejuv abre vagas para cursos gratuitos de oratória e cílios fio a fio na Capital

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos voltados a jovens de Campo Grande. As vagas são limitadas e as capacitações têm como objetivo oferecer aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional.

O Workshop de Oratória será realizado de 17 a 19 de novembro, das 7h30 às 11h, e é voltado a quem deseja melhorar a comunicação e ganhar segurança ao falar em público.

O Workshop de Aperfeiçoamento em Cílios Fio a Fio acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no mesmo horário, e é indicado para quem já atua ou deseja atuar na área da beleza.

Os cursos serão realizados na sede da Sejuv, Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech – 3º andar. As inscrições podem ser feitas pelo site (clicando aqui).

Serviço:

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar (Edifício Marrakech)

Workshop de Oratória: 17 a 19/11 – das 7h30 às 11h

Cílios Fio a Fio: 18 e 19/11 – das 7h30 às 11h

Inscrições: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

