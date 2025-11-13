Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Oportunidade

Sejuv abre vagas para cursos gratuitos de oratória e cílios fio a fio na Capital

Vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas online

13 novembro 2025 - 18h50Taynara Menezes
As vagas são limitadas e as capacitações têm como objetivo oferecer aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissionalAs vagas são limitadas e as capacitações têm como objetivo oferecer aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional   (Foto: Divulgação)

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos voltados a jovens de Campo Grande. As vagas são limitadas e as capacitações têm como objetivo oferecer aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional.

O Workshop de Oratória será realizado de 17 a 19 de novembro, das 7h30 às 11h, e é voltado a quem deseja melhorar a comunicação e ganhar segurança ao falar em público.

O Workshop de Aperfeiçoamento em Cílios Fio a Fio acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no mesmo horário, e é indicado para quem já atua ou deseja atuar na área da beleza.

Os cursos serão realizados na sede da Sejuv, Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech – 3º andar. As inscrições podem ser feitas pelo site (clicando aqui).

Serviço:

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar (Edifício Marrakech)
Workshop de Oratória: 17 a 19/11 – das 7h30 às 11h
Cílios Fio a Fio: 18 e 19/11 – das 7h30 às 11h
Inscrições: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas de emprego nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas de emprego nesta quinta-feira
Emprega CG: Edição especial do Novembro Azul oferta mais de 350 vagas de emprego
Oportunidade
Emprega CG: Edição especial do Novembro Azul oferta mais de 350 vagas de emprego
TJMS abre inscrições para estágio na comarca de Sidrolândia
Oportunidade
TJMS abre inscrições para estágio na comarca de Sidrolândia
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.249 vagas de emprego nesta terça-feira
Eldorado disponibiliza vagas de estágio para Três Lagoas
Oportunidade
Eldorado disponibiliza vagas de estágio para Três Lagoas
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece 4.450 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS
Pedreiro, repositor e costureira são destaques em vagas na Funsat nesta sexta
Oportunidade
Pedreiro, repositor e costureira são destaques em vagas na Funsat nesta sexta
Com salário de até R$ 14,9 mil, concurso da Caixa abre edital nesta sexta-feira
Oportunidade
Com salário de até R$ 14,9 mil, concurso da Caixa abre edital nesta sexta-feira
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Quintou com emprego? Campo Grande tem 1,3 mil vagas disponíveis em 152 funções
carteira clt
Oportunidade
Campo Grande tem mais de 1,2 mil vagas de emprego abertas nesta quarta-feira

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande