Sejuv está com inscrições abertas para oficina gratuita de tranças

A Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande abriu inscrições para uma oficina gratuita de penteados com tranças, que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, das 8h às 11h, na sede da Sejuv.

O curso ensinará técnicas práticas de tranças, promovendo capacitação básica que pode ser utilizada como fonte de renda. As vagas são limitadas, e as inscrições já estão disponíveis no site oficial da secretaria.

Serviço

Oficina de Penteados com Tranças

Data: 17 a 19 de dezembro

Horário: 8h às 11h

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar

Inscrições: disponível no site da secretaria

