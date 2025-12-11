Menu
Sejuv está com inscrições abertas para oficina gratuita de tranças

As aulas serão ministradas nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, das 8h às 11h, na sede da secretaria

11 dezembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
Sejuv fica no Shopping MarraketSejuv fica no Shopping Marraket   (Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande abriu inscrições para uma oficina gratuita de penteados com tranças, que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, das 8h às 11h, na sede da Sejuv.

O curso ensinará técnicas práticas de tranças, promovendo capacitação básica que pode ser utilizada como fonte de renda. As vagas são limitadas, e as inscrições já estão disponíveis no site oficial da secretaria.

Serviço
Oficina de Penteados com Tranças
Data: 17 a 19 de dezembro
Horário: 8h às 11h
Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar
Inscrições: disponível no site da secretaria

