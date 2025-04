Sejuv oferece dois cursos gratuitos para jovens a partir de 15 anos

Voltados ao desenvolvimento profissional de jovens a partir de 15 anos, a Secretaria Executiva da Juventude de Campo Grande (Sejuv) realiza dois cursos gratuitos na próxima segunda-feira (28). O curso de Noções Básicas de Recursos Humanos (RH) e a Escola de Marketing Digital JUVON com os fundamentos do MKT.

No curso de Noções Básicas de RH, os participantes terão a oportunidade de compreender as funções básicas do setor de Recursos Humanos, refletir sobre a importância de valores, ética e moral no ambiente profissional e pessoal;

Com carga horária de 12 horas, os cursos têm como objetivo proporcionar conhecimentos práticos e introdutórios em áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Ao final da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão, o que pode agregar valor ao currículo e abrir portas para novas oportunidades profissionais.

As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma rápida e gratuita pelo site oficial: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

Serviço

Escola de Marketing Digital JUVON – fundamentos do MKT

Data: 28/04 a 02/05

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Estácio de Sá- Av. Fernando Correia da Costa, 1800 – Centro

Noções em RH

Data: 28/04 a 30/04

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de dezembro, 924 – Marrakech 3° andar

