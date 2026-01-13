Menu
Seleção abre 146 vagas com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande

Oportunidades são para atuação no Programa Movimenta Campo Grande da Funesp

13 janeiro 2026 - 17h10Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: jannoon028/Freepik)

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) lançou um novo Processo Seletivo Simplificado para a função de Agente Social de Esporte e Lazer, oferecendo salários de até R$ 6 mil, para atender as demandas do Programa Movimenta Campo Grande.

Ao todo, são 146 vagas distribuídas entre três categorias: coordenador (40h), com 13 vagas e salário de R$ 6.000; agente social (20h), com 29 vagas e remuneração de R$ 3.000; e agente social (10h), com 104 vagas e salário de R$ 1.500.

As inscrições começam nesta quarta-feira (14) e seguem até sexta-feira (16), de forma presencial, na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé, das 8h às 13h. Os candidatos devem entregar a ficha de inscrição preenchida e o currículo, seguindo os modelos disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura.

A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional para todos os cargos, além de entrevista técnica para coordenadores.

