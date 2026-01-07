Menu
Seleção para estagiários e residentes no MPMS segue com inscrições abertas

Bolsa para uma das vagas chega a ser de mais de R$ 2,1

07 janeiro 2026 - 14h11Luiz Vinicius
Sede do MPMSSede do MPMS   (Divulgação/MPMS)

As inscrições para participar do processo seletivo de estagiários e residentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, seguem abertas até o dia 9 de fevereiro. As provas objetivas e discursivas, quando aplicadas, acontecerão no dia 1º de março, em mais de 50 municípios.

O estágio no MPMS possui carga horária entre 20 e 25 horas semanais, com bolsas de R$ 782,73 (nível médio) e R$ 1.035,16 (nível superior). Para o programa de residência, a bolsa é de R$ 2.178,00, com carga de 30 horas semanais. Todos os selecionados também têm direito ao auxílio-transporte.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico concurso.fapec.org. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line, selecionar o município de realização da prova e efetuar o pagamento da taxa correspondente até o dia 10 de fevereiro de 2026.

O certame contempla vagas para estágio de nível médio, estágio de nível superior em Direito e para o programa de residência, voltado a bacharéis em Direito e graduados de áreas vinculadas às funções institucionais do MPMS, incluindo Administração, Comunicação, Ciências Contábeis, Engenharia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação, entre outras.

A seleção inclui questões de conhecimentos gerais, específicos e, no caso de Direito, prova discursiva.

