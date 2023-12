Seleção para residência médica abre inscrição até 5 de janeiro

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) abriu processo seletivo para seleção para as residências Médica e Multiprofissional em Saúde da Família, Multiprofissional em Saúde Mental e em Psiquiatria, e as inscrições vão até dia 5 de janeiro.

As 97 vagas são destinas a profisisonais de diversas áreas, com bolsa de R$ 4,1 mil. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 4 de fevereiro de 2024 e o início das atividades no dia 1º de março de 2024.

Já o período das residências varia de 2 a 3 anos. De acordo com o portal da prefeitura, a residência Multiprofissional possui 47 vagas para profissionais graduados nas seguintes áreas: Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Já para a residência em Medicina em Saúde da Família são 39 vagas, nove vagas são destinadas a Residência Multiprofissional em Saúde Mental para profissionais graduados em Enfermagem, Psicologia e Serviço Social e duas vagas para Psiquiatria.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Sesau foi credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação em 2019, tendo então iniciado a primeira turma em março de 2020. Formaram na primeira turma 68 especialistas.

Até o momento, mais de 700 candidatos já efetivaram as inscrições, que podem ser feitas neste link.

