Selecionados em processo de telemarketing trabalharão no Disk Covid; confira os nomes

Em caráter de urgência, a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação temporária de operador de telemarketing para atuarem no teleatendimento para agendamentos e orientações à população através do Disk-Covid.

Os aprovados devem comparecer na Gerência de Movimentação e Lotação – GEMOL/SEGES, na Secretaria Municipal de Gestão, no dia 10 de dezembro.

Confira abaixo lista com nome e horário de comparecimento:

