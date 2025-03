Estão sendo ofertadas 1.820 vagas de emprego por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em pelo menos 182 empresas. Dentre as oportunidades, 1.099 não exigem experiência prévia e 181 são para Pessoas com Deficiência. Mais informações podem ser obtidas presencialmente na sede da Funsat, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Gloria em Campo Grande.

Nas vagas gerais, as funções são para alimentador de linha de produção (10 postos), armador de ferros (15 postos), assistente de vendas (8 postos), atendente de lojas e mercados (15 postos), auxiliar de cozinha (24 postos), auxiliar de limpeza (117 vagas), auxiliar de operação (5 postos), biomédico (1 posto), carpinteiro (95 postos), contador (1 posto), cozinheiro geral (3 postos), encanador (2 postos), gerente de produção (1 posto), jardineiro (12 postos), magarefe (40 postos), marceneiro (2 postos), operador de caixa (125 postos), entre outras oportunidades.

Entre as que não exigem experiência prévia, estão as urgências para encaminhamentos de açougueiro (4 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar técnico eletrônico (3 postos), saladeiro (1 posto), neuropsicopedagogo clínico (1 posto), organizador de eventos (3 postos) e uma vaga para supervisor de açougue.

Entre as oportunidades para PcD estão: operador de telemarketing ativo e receptivo (100), operador de caixa (27), repositor de mercadorias (23), consultor de vendas (10), eletricista de manutenção industrial (2), operador de empilhadeira (1), armador de estrutura de concreto armado (10), auxiliar de linha de produção (3) e cinco vagas para servente de limpeza.

