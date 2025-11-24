Semana começa com 3.609 oportunidades de trabalho em Mato Grosso do Sul

A Funtrab oferece 3.609 vagas de emprego nesta segunda-feira (24), em 35 municípios de Mato Grosso do Sul. Campo Grande concentra o maior número de oportunidades, seguida por cidades como Inocência, Dourados e Chapadão do Sul.

Entre as funções mais procuradas pelas empresas, destacam-se auxiliar de linha de produção, além de motorista de ônibus rodoviário, auxiliar de limpeza, trabalhador da cultura da maçã, auxiliar de confecção, operador de caixa e vendedor interno.

As vagas abrangem perfis variados, do setor industrial ao comércio e serviços.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Em Campo Grande o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A localidade das 35 Casas do Trabalhador no estado estão disponíveis no link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também