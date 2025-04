Semana começa com mais de 3,6 mil vagas de emprego abertas no estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.648 mil vagas em aberto em seus registros. Destas, 924 em Campo Grande.

Em destaque são 415 para auxiliar de linha de produção, 150 para trabalhador da cultura de maçã, 143 para servente de obras, 141 para pedreiro, 113 para auxiliar de limpeza, 90 para operador de caixa e 63 para motorista de caminhão.

Além disso, há vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em Campo Grande. Estas devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe – RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/ .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também