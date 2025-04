Semana começa mais de 1,9 mil vagas de emprego em Campo Grande; confira

Semana começando com 1.929 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande nesta segunda-feira (14). As ofertas são de 213 empresas, em 179 profissões diferentes. As oportunidades são oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Os empregos são de açougueiro (35 postos), alimentador de linha de produção (16 postos), assistente de vendas (13 postos), auxiliar de cozinha (19 postos), auxiliar de limpeza (105 postos), auxiliar de logística (1 posto), bombeiro hidráulico (2 postos), carpinteiro (95 postos), fiscal de Prevenção de Perdas (22 postos), motorista carreteiro (30 postos), regulador de sinistros (1 posto), além de três vagas para soldador.

Já, na relação dos 1.188 anúncios de “perfil aberto”, sete destaques são indicados pela Fundação para o “treinamento remunerado de novo colaborador”. Lista que informa buscas por ajudante de carga e descarga de mercadoria (7 postos), ajudante de eletricista (5 postos), atendente de lanchonete (50 postos), atendente de padaria (24 postos), auxiliar de linha de produção (62 postos), operador de caixa (192 postos), e ainda 50 vagas para servente de obras com esta condição.

O órgão divulga também 23 oportunidades exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), referente a oito funções, entre elas, as triagens de assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), repositor de mercadorias (2) e vendedor interno (1).

Os interessados devem procurar a Funsat, localizada à Rua 14 de Julho, no horário das 7h às 17h. O atendimento é gratuito.

