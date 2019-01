Semana inicia com 80 vagas de trabalho na Funtrab

Da Redação com Assessoria

Quem procura colocação no mercado de trabalho tem a oportunidade de começar a semana empregado com apoio da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). Nesta segunda-feira (14.1) a instituição intermedeia 80 cargos em Campo Grande nos mais variados segmentos.

Há oportunidades para auxiliar de linha de produção (10), balconista de açougue (4), monitor de recreação (4), operador de caracteres em produtora de vídeo (4), assistente de vendas (3), auxiliar administrativo (3), panfleteiro (3), mecânico de automóveis (2), soldador (2) e passador de roupas (2).

A lista completa pode ser acessada pelo link .

Interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773, centro da capital, a partir das 7h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para vagas no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab.

