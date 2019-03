Senac leva oficinas e consultoria para a feira Amigas de Negócios

O Senac estará presente na feira Expo Amigas de Negócios 2019, que será realizada dias 22 e 23 de março, em Campo Grande. Com oficinas, painéis sobre vendas e consultores de negócios, o Senac vai orientar o público sobre as tendências do comércio de bens, serviços e turismo. As atividades serão realizadas das 10h às 22h, no shopping Bosque dos Ipês.

O evento é realizado por um grupo de mulheres empresárias que se reúnem para expor suas marcas e suas empresas para empreendedoras, profissionais liberais, profissionais de vendas diretas e profissionais de marketing de relacionamento.

Entre as atividades do Senac estão as oficinas, Gestão de Pessoas - Liderança, sexta (22) às 15h, com Regina Robertson, e outra de Gestão da Qualidade e Produtividade, sábado (23), às 15h, com Elvisney e Wellington Waldurre. Também haverá um painel interativo com informações sobre o curso Trilha do Vendedor, do Programa Senac Comércio. No stand do Senac, consultores vão atender os visitantes com orientações sobre soluções em negócios. Será um tema diferente a cada 2 horas, das 13h às 21h.

“As mulheres ocupam um lugar de destaque no empreendimento no Brasil e precisam de um olhar especial. Por esse motivo, o Senac se faz presente em eventos como este, que valoriza o empreendedorismo feminino, visando a criação de um ambiente favorável ao crescimento dos pequenos negócios”, afirma Vitor Mello, diretor do Senac MS.

No Brasil, 24 milhões de mulheres empreendem, sendo que 5,6 milhões podem chegar a faturar R$ 3,6 milhões ao ano, segundo dados da Rede Mulher Empreendedora.

Mais informações clique aqui .

Confira a programação do Senac:

Dia 22/03

13h -15h: Design de Serviços - Marketing Digital (Leogivaldo Ramos)

15h -17h: Gestão de Pessoas - Liderança (Regina Robertson)

17h -19h: Visual Merchandising - Vitrinismo (Aline Casquet)

19h - 20h: Degustação de Drinks (Gustavo Bertolucci)

20h - 21h30: Segurança alimentar (Melina Fernandes)

Dia 23/03

13h -15h: Alimentação fora do lar (Simone Demenciano)

15h -17h: Gestão da Qualidade e Produtividade (Elvisney e Wellington Waldurre)

17h -19h: Saúde e Segurança do Trabalho (Mirma Lopes)

19h -20h: Degustação de Vinhos (Jonas Nascimento do Senac)

