Senac MS abre mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação

O Senac MS, por meio do Senac Hub Academy, lançou edital com mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação profissional, com início das turmas a partir de janeiro de 2026. As oportunidades são ofertadas em Campo Grande, pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e atendam os pré-requisitos dos cursos como escolaridade mínima e idade.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente on-line, a partir do período de publicação do edital até o dia 12 de janeiro de 2026, mediante o preenchimento de formulário eletrônico e o envio da documentação comprobatória. O processo deve ser feito por meio do link: ms.senac.br/psg

Após a inscrição, os candidatos deverão participar das Palestras de Orientação Profissional, que acontecem nos dias 13 e 14 de janeiro, no Senac Hub Academy. A participação pode ser feita no período escolhido pelo candidato, conforme o segmento do curso selecionado, das 8h às 12h ou das 14h às 18h.

“A etapa das Palestras de Orientação Profissional é fundamental para que os candidatos alinhem as próprias expectativas com as do curso desejado, evitando desistências, e possam construir sua trajetória profissional com consistência”, explica o gerente comercial, Luiz Ishikawa. Durante as palestras, serão apresentadas informações sobre a estrutura dos cursos, unidades curriculares, perspectivas do mercado de trabalho e a confirmação da área escolhida.

De acordo com a diretora de Educação Profissional do Senac MS, Gilka Trevisan, a iniciativa amplia o acesso à formação técnica e contribui diretamente para a empregabilidade.

“O Programa Senac de Gratuidade é uma ferramenta que transforma vidas por meio da educação. Ao oferecer cursos alinhados às necessidades do mercado, o Senac possibilita que mais pessoas se qualifiquem, ingressem ou se reposicionem profissionalmente, promovendo desenvolvimento social e econômico”, destaca.

O preenchimento das vagas ocorrerá por ordem de envio do formulário, desde que o candidato atenda a todos os requisitos do edital e participe da palestra orientativa correspondente ao curso escolhido.





