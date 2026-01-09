Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Oportunidade

Senac MS oferece mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos na Capital

Programa disponibiliza oportunidades para pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos; inscrições vão até 12 de janeiro de 2026

09 janeiro 2026 - 17h29Taynara Menezes
As vagas serão preenchidas por ordem de inscriçãoAs vagas serão preenchidas por ordem de inscrição   (Foto: Divulgação)

O Senac MS, por meio do Senac Hub Academy, abriu 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação profissional em Campo Grande, com início das turmas a partir de janeiro de 2026. As oportunidades são destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e que atendam aos pré-requisitos de escolaridade e idade exigidos pelos cursos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online até 12 de janeiro de 2026, no site ms.senac.br/psg, com envio de formulário e documentação comprobatória. Após a inscrição, os candidatos precisam participar das Palestras de Orientação Profissional, nos dias 13 e 14 de janeiro, para conhecer a estrutura dos cursos, unidades curriculares, mercado de trabalho e confirmar a área escolhida.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, desde que todos os requisitos do edital sejam cumpridos e a participação na palestra seja confirmada.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada IFMS
Oportunidade
IFMS abre 960 vagas gratuitas em cursos de graduação pelo Sisu 2026
Foto: Divulgação
Oportunidade
Senac MS abre mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente de lojas e vendedor
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Funsat disponibiliza 1.160 vagas de emprego em Campo Grande
Sede do MPMS
Oportunidade
Seleção para estagiários e residentes no MPMS segue com inscrições abertas
Foto: Divulgação
Oportunidade
Funtrab oferta 2.345 vagas de emprego em MS nesta quarta-feira
O concurso oferece 152 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas
Oportunidade
Ebserh abre concurso para médicos com vagas em Campo Grande
Vagas de emprego na Capital
Oportunidade
Ano novo, trabalho novo? Funsat oferta 1,1 mil vagas em Campo Grande
Fachada da Assembleia Legislativa
Oportunidade
Atenção concurseiros: Inscrições para concurso da ALEMS começam no próximo dia 12
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Internacional
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026