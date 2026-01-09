Senac MS oferece mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos na Capital

O Senac MS, por meio do Senac Hub Academy, abriu 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação profissional em Campo Grande, com início das turmas a partir de janeiro de 2026. As oportunidades são destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e que atendam aos pré-requisitos de escolaridade e idade exigidos pelos cursos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online até 12 de janeiro de 2026, no site ms.senac.br/psg, com envio de formulário e documentação comprobatória. Após a inscrição, os candidatos precisam participar das Palestras de Orientação Profissional, nos dias 13 e 14 de janeiro, para conhecer a estrutura dos cursos, unidades curriculares, mercado de trabalho e confirmar a área escolhida.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, desde que todos os requisitos do edital sejam cumpridos e a participação na palestra seja confirmada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também