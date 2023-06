Senar abre inscrições para cursos de Técnico em Agronegócio e Zootecnia

O Senar (Serviço Nacional e Aprendizagem Rural) abriu na segunda-feira (26) as inscrições para o processo seletivo do Curso Técnico em Agronegócio e Técnico em Zootecnia de maneira gratuita. A aplicações podem ser feitas até o dia 10 de julho, pelo site.

O edital aponta que os cursos são na modalidade semipresencial, podendo ser ministrado no Centro de Excelência, em Campo Grande, e nas cidades de Coxim, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Chapadão do Sul e Costa Rica.

Já o Curso Técnico em Zootecnia nos polos de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Coxim e Três Lagoas.

Confira de maneira resumida as etapas de aplicação clicando aqui. O editar completo sobre as oportunidades podem ser conferidas clicando no link.

