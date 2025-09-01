Setembro começa com mais de 4 mil vagas de emprego disponíveis em MS

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 4.146 vagas nesta segunda-feira (1°), em Mato Grosso do Sul, com destaque para: Campo Grande (912), Dourados (398), Inocência (294), Sidrolândia (231), Três Lagoas (220), Chapadão do Sul (211), Nova Alvorada do Sul (147) e Cassilândia (131).

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 8 vagas de estágio disponíveis para auxiliar administrativo, auxiliar contábil e consultor jurídico.

Para PcD (pessoas com deficiência), há 61 vagas disponíveis em diversas áreas. As maiores oportunidades são para Auxiliar administrativo (23), vigilante (22), servente de obras (3), operador de vendas (3), estoquista (2).

Os interessados podem comparecer na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 ou Casa do Trabalhador de qualquer cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link .

Na Capital o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h, com exceção da unidade do Aero Rancho.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) (das 8h às 12h e das 13h às 17h)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

