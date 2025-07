Sextou com mais de duas mil vagas de emprego disponíveis na Funsat

As vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta sexta-feira (18), contemplam 202 empregas em 130 funções diferentes. Ao todo são 2.062 oportunidades com destaque para: operador de caixa (306), auxiliar de limpeza (180), auxiliar de logística (115), operador de telemarketing ativo (101), consultor de vendas (22), fiscal de prevenção de perdas (31), servente de limpeza (30), alimentador de linha de produção (15), auxiliar administrativo (9), mecânico de automóvel (5), estoquista (3) e publicitário (2).

Do total de oportunidades, 1.669 não exigem experiência prévia, o que amplia o acesso ao mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional. Nesse grupo, destacam-se funções como: repositor de mercadorias (401), operador de processo de produção (100), atendente de lanchonete (51), consultor de vendas (18), ajudante de estruturas metálicas (10), auxiliar administrativo (7), açougueiro (6) e vendedor interno (3).

Para pessoas com deficiência (PCDs), são oferecidas sete vagas exclusivas distribuídas entre os cargos de recepcionista (3), empacotador à mão (2), almoxarife (1) e agente de saneamento (1). Os interessados podem buscar atendimento específico no Guichê 1, localizado no térreo da sede da Funsat, das 7h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, pelo Instagram @funsat.cg, ou diretamente no site oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde é possível consultar o quadro geral de vagas: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

