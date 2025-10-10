Sextou com vagas: Funsat oferece 1.477 oportunidades em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou a abertura de 1.477 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (10). São 194 empresas que estão à procura de profissionais para 155 diferentes funções.

Grande parte das vagas, não é exigida experiência prévia, nas funções como ajudante de serralheiro, operador de caixa, auxiliar de linha de produção, estoquista e até para cargos como operador financeiro e vendedor interno.

A Funsat também destaca algumas oportunidades que exigem um perfil mais específico, como ajudante de churrasqueiro, atendente de cafeteria, fiscal de caixa e consultor de vendas. Além disso, quem busca uma chance no setor de saúde, pode encontrar vagas para fisioterapeuta do trabalho, por exemplo.

As oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD), são para auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, atendente de loja, entre outras.

Para quem se interessou, basta comparecer à Funsat, que fica no endereço Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e funciona das 7h às 17h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também