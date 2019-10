Shopping Três Lagoas contrata para oito funções internas

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

A inauguração do Shopping Três Lagoas, está prevista para o dia 5 de dezembro de 2019, em Três Lagoas. E foi divulgado recentemente a abertura do processo seletivo para preenchimento de vagas para oito funções internas. Os currículos podem ser enviados até dia 25 de outubro exclusivamente para o email trabalheconosco@shoppingtreslagoas.com.br

Os currículos serão pré-selecionados e a previsão para a realização das entrevistas é para o final do mês de outubro. O contato será feito por telefone, portanto é muito importante conferir o número inserido no currículo.

Confira as vagas abaixo:

Recepcionista – Ensino médio completo ou superior em andamento em ADM ou Ciências Contábeis; habilidade com pacote office na elaboração de planilhas e relatórios; pró-atividade e boa comunicação interpessoal. Segunda a sexta-feira das 8h às 18h. OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Conferente – Ensino médio completo; habilidade com pacote office na elaboração de planilhas e relatórios; experiência com operação de caixa/conferência; experiência com liderança de esquipes. Segunda-feira a domingo (com uma folga fixa na semana), matutino, vespertino e noturno. OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Operador de tráfego – Ensino médio completo; habilidade com pacote office; experiência com operação de caixa; gostar de shopping e de pessoas. Segunda-feira a domingo (com uma folga fixa na semana), matutino, vespertino e noturno. OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Bombeiro Civil – Ensino médio completo; curso de formação em Bombeiro Civil; habilidade com pacote office na elaboração de planilhas e relatórios; gostar de shopping e de pessoas. Segunda-feira a domingo (com duas folgas fixas na semana). OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Operador de caixa – Ensino médio completo; habilidade com pacote office; experiência com operação de caixas; gostar de shopping e de pessoas. Segunda-feira a domingo (com uma folga fixa na semana), matutino, vespertino e noturno. OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Auxiliar de operações – Ensino médio completo; gostar de shopping e de pessoas; experiência com manutenção predial e hidro sanitária; estar o os cursos de NR10 e NR35 atualizados. Segunda-feira a domingo (com duas folgas fixas na semana). OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Auxiliar de manutenção (elétrica/ar condicionado) – Ensino médio completo; habilidade com pacote office na elaboração de planilhas e relatórios; experiência com manutenção elétrica e ar condicionado; estar com os cursos NR10 e NR35 atualizados. Escala 12x36 noturno e diurno. OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Operador de CFTV – Ensino médio completo ou superior em andamento; habilidade com pacote office; gostar de shopping e de pessoas. Segunda-feira a domingo (com uma folga fixa na semana), matutino, vespertino e noturno. OBS: Vale transporte, vale alimentação e plano de saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também