Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital

O Sinduscon-MS promove na próxima quarta-feira (8), a Feira de Empregabilidade da Indústria da Construção. O evento acontece das 16h30 às 20h, na Escola Senai da Construção, em Campo Grande.

A feira tem como objetivo conectar as empresas associadas ao Sinduscon-MS aos profissionais em formação nos cursos oferecidos em parceria com o Senai, além de divulgar as vagas de emprego no setor para a comunidade.

Seis empresas participam do evento: Tecol, Plaenge, Concrelage, MRV, Vanguard e HUB Incorporações, que juntas oferecem mais de 50 vagas em diversas áreas. As oportunidades incluem cargos como: auxiliar e oficial de produção (concretagem e acabamento), operador de ponte rolante, mecânico de manutenção, motorista (Cat. E), ajudante e servente de obras, pedreiro, almoxarife, pintor, mestre de obras, porteiro, operador de mini grua, carpinteiro, assentador de revestimento cerâmico e engenheiro civil.

Kleber Recalde, presidente do Sinduscon-MS, destacou que ação proporciona mão de obra no mercado. “A feira aproxima as empresas dos profissionais em formação, facilitando a inserção no mercado e ajudando a suprir a demanda por mão de obra qualificada na construção civil.”

Às 19h, também ocorrerá a cerimônia de certificação das alunas do projeto Elas Constroem, que concluíram os cursos em parceria com o Sinduscon-MS e o Senai da Construção, celebrando a participação feminina no setor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também