Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital

Participam oferecendo vagas, as empresas Tecol, Plaenge, Concrelage, MRV, Vanguard e HUB Incorporações

04 outubro 2025 - 18h10Sarah Chaves

O Sinduscon-MS promove na próxima quarta-feira (8), a Feira de Empregabilidade da Indústria da Construção. O evento acontece das 16h30 às 20h, na Escola Senai da Construção, em Campo Grande.

A feira tem como objetivo conectar as empresas associadas ao Sinduscon-MS aos profissionais em formação nos cursos oferecidos em parceria com o Senai, além de divulgar as vagas de emprego no setor para a comunidade.

Seis empresas participam do evento: Tecol, Plaenge, Concrelage, MRV, Vanguard e HUB Incorporações, que juntas oferecem mais de 50 vagas em diversas áreas. As oportunidades incluem cargos como: auxiliar e oficial de produção (concretagem e acabamento), operador de ponte rolante, mecânico de manutenção, motorista (Cat. E), ajudante e servente de obras, pedreiro, almoxarife, pintor, mestre de obras, porteiro, operador de mini grua, carpinteiro, assentador de revestimento cerâmico e engenheiro civil.

Kleber Recalde, presidente do Sinduscon-MS, destacou que ação proporciona mão de obra no mercado.  “A feira aproxima as empresas dos profissionais em formação, facilitando a inserção no mercado e ajudando a suprir a demanda por mão de obra qualificada na construção civil.”

Às 19h, também ocorrerá a cerimônia de certificação das alunas do projeto Elas Constroem, que concluíram os cursos em parceria com o Sinduscon-MS e o Senai da Construção, celebrando a participação feminina no setor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Vagas são destinadas para REME
Oportunidade
Encerra amanhã as inscrições para processo seletivo de professores na Capital
Foto: Jusbrasil
Oportunidade
Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão
Foto: PMCG
Oportunidade
Outubro começa com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis na Funsat
Funsat
Oportunidade
Emprega CG: 61ª edição oferece 100 vagas na Vila Almeida
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
Oportunidade
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino Fundamental
Oportunidade
Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Oportunidade
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética

Mais Lidas

Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande