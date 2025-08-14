Super Feirão de empregos com 1.600 vagas ocorre no Aero Rancho nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove, nesta quinta-feira (14), a "Feira Campo Grande em Ação – 126 anos de Trabalho e Futuro", celebrando o aniversário da Capital. O evento será realizado no Parque Ayton Senna no Aero Rancho, das 13h às 16h, oferecendo diversas atividades para o público e recrutamento presencial com 20 empresas parceiras da Agência de Intermediação de Emprego.

Essas empresas juntas oferecem 1.600 vagas, que fazem parte do total de 2.046 disponíveis na plataforma dessa data. Serão realizadas entrevistas presenciais com análises imediatas, somando 210 minutos de atendimento.

As oportunidades abrangem 19 cargos, como: assistente administrativo, operador de telemarketing, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, auxiliar contábil, vendedor interno, vendedor externo, conferente, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor de lixo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza e jovem aprendiz.

As empresas participantes incluem: Fort Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Assaí Atacadista, Solurb, Tahto, Instituto Bittar, Faculdade Estácio de Sá, Senai-MS, Grupo Mais Farmácias, Claro, JBS, Águas Guariroba, Lojas Avenida, Novatec, Guatós, Grupo Petrópolis, Burger King e Supermercado Gaúcho.

Vagas gerais

A Funsat também inicia, nesta quinta-feira, seu atendimento regular a partir das 7h, com 204 empresas oferecendo vagas para 143 funções diferentes. O atendimento acontece na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, até as 17h.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se: açougueiro (43), atendente de clínica médica (2), auxiliar de operação (105), desossador (100), operador de caixa (235), profissional de Educação Física (12), retalhador de carne (100) e vendedor do comércio varejista (7).

Das 1.253 vagas que não exigem experiência prévia, os destaques são: ajudante de eletricista (4), auxiliar de limpeza (85), gerente comercial (3), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (6) e servente de obras (14). Para Pessoas com Deficiência (PCD), são oferecidas 13 vagas prioritárias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também